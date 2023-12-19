سناب شات.. نجاح ملفت في عالم الاشتراكات التقنية

في عالم التكنولوجيا السريع التطور، يعد نمو ونجاح الاشتراكات المميزة مؤشراً مهماً على جاذبية الخدمة. وتبرهن «سناب شات»، بخدمتها المميزة +Snapchat، على هذا بأكثر الطرق إقناعاً؛ إذ شهدت الخدمة المميزة في تشرين الثاني 2023 نمواً كبيراً في الإيرادات، حيث تجاوزت الـ20 مليون دولار في الإيرادات الصافية لأول مرة بعد خصم رسوم متجر التطبيقات.

هذا النجاح الباهر لـ«سناب شات بلس» يأتي في ظل الإقبال المتزايد من الشباب على مزاياه المتعددة، والتي تشمل تحسين القصص، وإلقاء نظرة سريعة، وتغيير أيقونة التطبيق، والوصول المبكر إلى المزايا الجديدة في التطبيق. كما يبرز تفوقها الكبير مقارنة بمنتجات اشتراك منافسة مثل «X Premium»، حيث حقق «X» إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار في نوفمبر، وهو ما يعادل أقل من ثلث ما تم تحقيقه في اشتراك "سناب شات بلس".

وفقاً لتقرير من «Apptopia»، فإن عدد مشتركي خدمة «سناب شات بلس» وصل إلى أكثر من 5 ملايين مشترك في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يظهر نمواً ملحوظاً منذ إطلاق الخدمة، إضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن الخدمة حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 23.4 في المائة في شهر مقارنةً تشرين الأول.

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الأسواق التي ساهمت بشكل كبير في هذا النجاح تشمل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، أستراليا، وكندا، حيث حقق كل من هذه الدول إيرادات تفوق المليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الاشتراك يحظى بشعبية في مناطق غير متوقعة مثل المملكة العربية السعودية، التي جاءت في المرتبة السابعة من حيث الإنفاق الاستهلاكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات قد لا تعكس الصورة الكاملة لإيرادات +Snapchat، خاصةً بعد أن أتاحت الشركة للمستخدمين الأميركيين الدفع مقابل الاشتراك عبر بطاقات الهدايا المبيعة على أمازون، مما يعني أن إيرادات الخدمة قد تكون أعلى من التقديرات الحالية.

في ضوء هذه الإنجازات، يتضح أن «سناب شات بلس» قد تمكنت من تحقيق مكانة بارزة في سوق الاشتراكات المميزة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، مع توقعات إيجابية للمستقبل. ( وكالات)