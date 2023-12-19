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إنشاء طريقة مصغرة من الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري.. كيف ذلك ؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:29
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ابتكر العلماء طريقة جديدة تُمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنشاء نسخ مصغرة منها دون تدخل بشري، في مشروع قيل إنه الأول من نوعه في العالم.
ويعتبر هذا المشروع هو نتاج تعاون بين شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Aizip Inc، وعلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والكثير من جامعات كاليفورنيا، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
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وقال فريق العمل إنهم ابتكروا طريقة تُمكّن نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجماً -مثل النوع الذي يدعم "تشات جي بي تي"- من إنشاء نماذج ونسخ أصغر حجماً يمكن استخدامها في الحياة اليومية، إذ إنها قد تساعد على تحسين أدوات السمع، ومراقبة خطوط أنابيب النفط، وتتبع الكائنات المهدَّدة بالانقراض.
وقال يان صن، الرئيس التنفيذي لشركة Aizip Inc: "حالياً، نحن نستخدم نماذج أكبر من أنظمة الذكاء الاصطناعي لبناء النماذج الأصغر، مثل الأخ الأكبر الذي يساعد أخاه الأصغر على التطور والتعلم".
 وأضاف: "إنها خطوة أولى نحو مهمة أكبر تتمثل في تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي نفسها ذاتياً دون تدخل بشري".
ولم يذكر الفريق أي تفاصيل أخرى عن ابتكارهم الجديد وكيف تمكنوا من تدريبه على إنشاء هذه النسخ المصغرة منه.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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