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روسيا تطور روبوت لنقل الجرحى خلال المعارك

Lebanon 24
20-12-2023 | 02:49
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طور مجموعة من المهندسين الروس روبوت عسكري جديد مخصص لنقل المعدات العسكرية وإجلاء الجرحى من أرض المعارك.
ويتميز روبوت Tosha-TX 45SM بست عجلات، كل منها مجهزة بمحرك كهربائي مستقل، الأمر الذي يمكنه من المناورة بشكل ممتاز، ويساعده على مواصلة الحركة حتى لو تعطلت بعض العجلات.
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وبحسب وسائل إعلام روسية ،أشار الخبراء إلى أن الروبوت الجديد لا يصدر أي ضوضاء تقريباً أثناء الحركة، ويكاد يكون غير مرئي من قبل أجهزة التصوير الحراري للعدو كونه لا يعمل بمحركات احتراق داخلي بل بمحركات كهربائية.
ويمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى 1000 كلغ، وقطع مسافة 180 كلم في كل مهمة.
وبالإضافة إلى إمكانية التحكم به عن بعد، عبر كابل خاص لا يتأثر بالتشويش في حال كانت القوات المعادية تستعمل معدات الحرب الإلكترونية، كما يمكن تجهيزه بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية.
المصدر: روسية اليوم

المصدر: روسيا اليوم

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