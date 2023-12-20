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متفرقات
آبل توقف مبيعات ساعتين ذكيتين لهذا السبب
Lebanon 24
20-12-2023
|
03:14
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أعلنت شركة آبل إيقاف مبيعات ساعتيها الذكيتين "سيريز9" و"ألترا2" في الولايات المتحدة اعتباراً من هذا الأسبوع، بينما تواجه نزاعا على براءة اختراع بخصوص تكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.
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وتأتي هذه الخطوة بعد أمر صدر في تشرين الأول من لجنة التجارة الدولية الأميركية قد يمنع آبل من بيع ساعاتها بعد أن وجدت أن الأجهزة تنتهك حقوق براءات الاختراع لشركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي يتعامل مع القضية في إدارة بايدن، إن السفيرة كاثرين تاي "تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية".
وكان رئيس ماسيمو التنفيذي جو كياني قال لشبكة CNBC في تشرين الأول أنه منفتح على التفاوض على صفقة مع آبل.
وتشير شركة كاونتربوينت ريسيرش للأبحاث إن آبل تسيطر على نحو ربع سوق الساعات الذكية العالمية، وهي حصة تميل إلى الارتفاع إلى أكثر من الثلث في الربع الرابع خلال مواسم مبيعات العطلات في الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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