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شريحة واي فاي من آبل.. ستُسْتَخْدَم في العام 2025

Lebanon 24
20-12-2023 | 04:03
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تستعد شركة آبل لإطلاق شريحة اتصالات لاسلكية داعمة لشبكات الوافاي 7، حيث سيتم استخدامها خلال العام ٢٠٢٥
وتعمل الشركة على تطوير الشريحة، وهي مخصصة لهواتف آيفون ١٧ برو

ووفقاً للباحث جيف بو، المهتم بشؤون آبل، فإن تلك الشريحة تمثل تهديدًا لشراكة آبل مع شركة برودكوم التي تزود آبل حاليًا بالشريحة التي تُمكّن اتصالات واي فاي وبلوتوث في هواتف آيفون.
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ويعتقد بو أن شركة آبل ستوسع استخدام شريحة واي فاي التي تطورها لاحقًا لتشمل سلسلة آيفون 18 كاملة في عام 2026 دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الشريحة

وسبق أن وكالة بلومبيرغ قد أفادت في تقرير سابق لها بأن آبل تطور شريحة توفر تقنيتي واي فاي وبلوتوث، لاستخدامها في أجهزتها بداية من عام 2025.

المصدر: الشرق







المصدر: إذاعة مونت كارلو - الشرق الأوسط - المدن جرس سكوب - رصد لبنان 24 - وكالات

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