شريحة واي فاي من آبل.. ستُسْتَخْدَم في العام 2025

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تستعد شركة آبل لإطلاق شريحة اتصالات لاسلكية داعمة لشبكات الوافاي 7، حيث سيتم استخدامها خلال العام ٢٠٢٥وتعمل الشركة على تطوير الشريحة، وهي مخصصة لهواتف آيفون ١٧ بروووفقاً للباحث جيف بو، المهتم بشؤون آبل، فإن تلك الشريحة تمثل تهديدًا لشراكة آبل مع شركة برودكوم التي تزود آبل حاليًا بالشريحة التي تُمكّن اتصالات واي فاي وبلوتوث في هواتف آيفون.ويعتقد بو أن شركة آبل ستوسع استخدام شريحة واي فاي التي تطورها لاحقًا لتشمل سلسلة آيفون 18 كاملة في عام 2026 دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الشريحةوسبق أن وكالة بلومبيرغ قد أفادت في تقرير سابق لها بأن آبل تطور شريحة توفر تقنيتي واي فاي وبلوتوث، لاستخدامها في أجهزتها بداية من عام 2025.المصدر: الشرق