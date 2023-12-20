عبر الليزر.. ناسا تبث أول فيديو من الفضاء





ويعد هذا الإنجاز جزءا من عرض تقني لوكالة ناسا يهدف إلى بث مقاطع فيديو عالية الدقة وبيانات أخرى من الفضاء السحيق، ما يتيح إرسال بعثات بشرية مستقبلية خارج مدار الأرض.

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وقال بام ميلروي، نائب مدير ناسا: "يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتطوير الاتصالات البصرية كعنصر أساسي لتلبية احتياجاتنا المستقبلية لنقل البيانات". أعلنت وكالة ناسا أنها استخدمت نظام اتصالات ليزر متطورا لبث فيديو من الفضاء يظهر فيه قط يسمى "تاترز"، من مسافة 19 مليون ميل (31 مليون كيلومتر) من الأرض، ما يمثل علامة فارقة تاريخية.ويعد هذا الإنجاز جزءا من عرض تقني لوكالة ناسا يهدف إلى بث مقاطع فيديو عالية الدقة وبيانات أخرى من الفضاء السحيق، ما يتيح إرسال بعثات بشرية مستقبلية خارج مدار الأرض.وقال بام ميلروي، نائب مدير ناسا: "يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتطوير الاتصالات البصرية كعنصر أساسي لتلبية احتياجاتنا المستقبلية لنقل البيانات".

وقال ريان روجالين، قائد إلكترونيات استقبال المشروع في مختبر الدفع النفاث: "في الواقع، بعد تلقي الفيديو في بالومار، تم إرساله إلى مختبر الدفع النفاث عبر الإنترنت، في اتصال يعتبر أبطأ من الإشارة القادمة من الفضاء السحيق".