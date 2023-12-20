الكشف عن الهاتف الذكي "R-fon" الروسي الصنع

Advertisement

كشفت روسيا عن الهاتف الذكي R-fon من تصنيع شركتي ROSA وRutek.وبالإضافة إلى ذلك تم عرض نظام التشغيل ROSA Mobile الجديد، في موسكو، وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الهاتف سيكون متاحا عام 2024، وقد بدأت طلبات الشراء في 18 ديسمبر الجاري.وبدأت عملية تجميع هواتف R-fon الذكية ذات الحماية العالية ضد برامج التجسس في مدينة سارانسك الروسية، وسيحصل الهاتف الذكي الروسي من مركز "روزا" على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من الذاكرة المدمجة.وتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ودقة FullHD +، وبلغت دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميغابكسل، والكاميرا المساعدة 16 ميغابكسل. (روسيا اليوم)