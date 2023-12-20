يتنبأ بوفاة الأشخاص.. باحثون يطورون نموذج ذكاء اصطناعي أكثر دقة

طوَّر عدد من الباحثين نظام ذكاء اصطناعي جديداً قالوا إنه قادر على التنبؤ بشكل دقيق جداً بخطر وفاة الشخص وفقاً لحالته الصحية ومهنته ودخله.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد جرى تطوير هذا النظام بواسطة باحثين من الجامعة التقنية في الدنمارك، حيث قاموا بتحليل بيانات خاصة بستة ملايين دنماركي، جرى جمعها في الفترة من 2008 إلى 2020، بما في ذلك المعلومات الخاصة بتعليمهم، والمشكلات الصحية التي يعانون منها، وعدد مرات زياراتهم للأطباء والمستشفيات، ودخلهم، ومهنتهم.

وقام الباحثون بتحويل مجموعة البيانات إلى كلمات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يطلَق عليه اسم «life2vec»، على التنبؤ بفرص وفاة الأشخاص.

واختبر الفريق النظام الجديد، بعد تدريبه على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاماً، والذين مات نصفهم بين عامي 2016 و2020، حيث طلبوا منه توقع مَن عاش ومَن مات في هذه الفترة.

ووجدوا أن تنبؤاته كانت أكثر دقة بنسبة 11 في المائة من توقعات أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر موجود.

( الشرق الأوسط)