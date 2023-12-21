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تكنولوجيا وعلوم

عطل طارىء يطرأ على "إكس"

Lebanon 24
21-12-2023 | 01:02
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انقطعت الخدمة عن منصة التواصل الاجتماعي X وX Pro على مستوى العالم في وقت مبكر من يوم الخميس، وفقًا لموقع تتبع الانقطاع Downdetector.com.
 
 
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