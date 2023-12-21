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تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الجديد لمنافسة سامسونغ

Lebanon 24
21-12-2023 | 01:42
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ذكرت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أن موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف جديد سينافس هواتف سامسونغ ذات الفئة المتوسطة من حيث التقنيات والأسعار.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي كنسخة مطوّرة عن هواتف Moto G Power التي ظهرت في نيسان الماضي، وسيعمل مع شبكات 5G الخلوية.
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ومن المفترض أن ياتي الجهاز بهيكل أبعاده (176.3/76.4/8.5) ملم، وأن يزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14" الجديد، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC .
 
أما كاميرته الأساسية فستكون ثنائية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، والعدسة الأخرى ستخصص للتصوير العريض.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للهيكل، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع. (روسيا اليوم) 
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