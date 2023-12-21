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تكنولوجيا وعلوم

عودة "إكس" للعمل بعد انقطاع الخدمة

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:16
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عادت منصة "إكس" للعمل، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح الخميس.

وواجه أكثر من 77 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من "إكس"، و"إكس برو"، "تويت دك" سابقا.
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وعانى أكثر من 7 آلاف مستخدم في كندا وبريطانيا مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع "داون ديتكتور" لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ويتتبع "داون ديتكتور" الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين. (سكاي نيوز عربية) 
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