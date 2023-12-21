وثائق تكشف.. تيك توك يكافح لتقييم المحتوى الخاص بغزة

منذ تفجر الصراع في قطاع غزة واجه تطبيق تيك توك سيلاً من الاتهامات بعد حذف مقاطع عديدة تتعلق بالتصعيد في القطاع بحجة انتهاك قواعد النشر الخاصة بالتطبيق. ويبدو أن القائمين على التطبيق يواجهون صعوبة أكبر الآن بخصوص تقييم المحتوى المتداول بكثافة خصوصاً بعد إزالة أداة داخلية كانت مخصصة للإبلاغ عن مقاطع الفيديو المنشورة بلغات أجنبية، بحسب تقرير نشرته "غارديان" البريطانية.

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وإزالة هذه الأداة يعني عدم قدرة القائمين على إدارة تيك توك في أوروبا من تحديد أي محتوى بلغة أجنبية قد يخالف قواعد النشر، وعلى سبيل المثال تلك المقاطع المنشورة باللغتين العربية والعبرية، والتي قد تظهر بشكل متكرر للمستخدمين.



وتسمي الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها "الغارديان" الزر "ليس لغتي"، أو "لغة أجنبية".

مع ذلك، قبل حوالي ستة إلى تسعة أشهر، تمت إزالة الزر دون تفسير، وفقاً لمصدر في تيك توك، وفي الأمثلة الحديثة التي شاهدتها "غارديان"، لا يبدو أن الزر يظهر في مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقطع فيديو باللغة الأجنبية. (العربية)