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تكنولوجيا وعلوم
أثرت على التعليم والشبكات العامة.. مايكروسوفت تصلح مشكلة مزعجة
Lebanon 24
21-12-2023
|
07:57
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أصلحت مايكروسوفت مشكلة في نظام ويندوز 11 تسبب انقطاع اتصال الأجهزة بشبكات واي فاي في الجامعات والمؤسسات التعليمية والشبكات العامة.
وكانت الشركة قد أقرّت حديثًا بوجود المشكلة بعد تصاعد الكثير من الشكاوى بشأنها، حيث أكدت فشل الاتصال بشبكات واي فاي في أجهزة بعض المستخدمين بعد صدور تحديثات KB5032288 وKB5033375 ضمن التحديثات التراكمية لنظام ويندوز 11 لشهر كانون الأول.
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وحلّت مايكروسوفت المشكلة بشكل هادئ من خلال أداة "التراجع عن المشكلات المعروفة Known Issue Rollback" – التي تُعرف اختصارًا KIR – في نظام ويندوز، مع ملاحظة أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجري حل المشكلة تلقائيًا في كافة الأجهزة المتضررة، وقد تساعد عملية إعادة تشغيل جهاز ويندوز في إصلاح المشكلة بشكل أسرع وفقًا لما ذكرته الشركة، ولا تتطلب عملية الإصلاح أي تغييرات أخرى يجريها المستخدم.
ومن الملاحظ أن الجامعات والشركات وشبكات الإنترنت العامة هي التي تضررت من المشكلة بشكل رئيسي، وقد صرحت مايكروسوفت بأنه "من غير المرجح تأثر الشبكات المنزلية".
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستخدمين قد أقدموا على إزالة التحديث التراكمي الأخير لنظام ويندوز 11 لإصلاح الاتصال بشبكات واي فاي، وقد أثبت هذا الحل فاعليته قبل أن تؤكد مايكروسوفت المشكلة وتحلها.
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