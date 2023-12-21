هذا أبرز ما بحث عنه المستخدمون على غوغل خلال 2023!

أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كاليفورنيا تقرير الحث الخاص بها، وهو عبارة عن تقرير موجز لأهم الاستفسارات العالمية لعام 2023، بدءًا من لحظات الثقافة الشعبية التي لا تُنسى، مررواً بوفاة شخصيات محبوبة ووصولاً إلى الأخبار المأساوية التي تحمل تداعيات عالمية.

ويشير تقرير غوغل إلى أن عدداً كبيراً من الناس حول العالم سعوا للحصول على معلومات حول هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي، وكذلك الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. فقد تصدّرت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس قائمة تريندات الأخبار خلال العام 2023.

وفي لائحة أكثر المواضيع بحثاً في العالم، حلّت ثانياً الإستفسارات المتعلقة بالغواصة “تيتان” التي انفجرت أثناء توجهها لموقع حطام سفينة تايتانيك، وثالثاً الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في السادس من شباط والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

أما بالنسبة للمرتبة الرابعة، فحُجزت للإعصار هيلاري الذي ضرب في آب الماضي سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو يعتبر أول إعصار يصل الى سواحل هذه الولاية خلال 84 عاماً، فيما كانت المرتبة الخامسة للإعصار إدالياً من الفئة الرابعة والذي تسبب بأضرار جسمية في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، وخاصة في شمال فلوريدا، بأواخر أغسطس 2023.

في عالم الترفيه، اجتذبت الأفلام والبرامج التلفزيونية الجماهير هذا العام، وهذا ما دفعهم الى الإطلاع أكثر عنها عبر غوغل، حيث أصبح “Barbie” و”The Last of Us” أكثر الأفلام والبرامج التلفزيونية رواجًا على مستوى العالم.

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على صعيد الرياضة، تصدّر فريق إنتر ميامي قائمة الحبث على غوغل، ولم يكن هذا الأمر مستغرباً نظراً لانتقال النجم العالمي ليونيل ميسي الى اللعب في صفوفه، ضمن صفقة ؤياضية كبيرة شغلت اهتمام المتابعين خلال العام 2023.

أما فريق النصر السعودي والذي ضمّ النجم كريستيانو رونالدو فقد ورد أيضاً في استفسارات الجماهير، حيث جاء في المرتبة الثالثة في تقرير غوغل، حيث حلّ فريق لوس انجلوس ليكرز بالمتربة الثانية.

لا يمكن الحديث عن ترندات العام من دون أن نأتي على ذكر المشاهير والفنانين، فقد تصدّرت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا قائمة أكثر الموسيقيين بحثاً على غوغل.

فيما كان الممثل الأمريكي الراحل ماثيو بيري على رأس قائمة الراحلين الأكثر بحثاً على غوغل، وتبعته المغنية والممثلة تينا تيرنر.

أما بالنسبة لقائمة المنصات الأكثر بحثاً فقد حظيت تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على اهتمام وفضول الجمهور. ( أخبار الأن)