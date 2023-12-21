روسيا تطلق مفاعلها النووي العاشر.. ستستخدمه في هذا المجال

أطلق معمل "بودولسك" في منطقة موسكو المفاعل النووي العاشر، و ستستخدمه في إحدى وحدات الطاقة من الجيل الجديد في كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة من مشروع 22220.

وقال مدير عام مؤسسة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف إن مفاعلات "ريتم – 200" أثبتت فاعليتها في كاسحات الجليد النووية الجديدة المتعددة المهام، الأمر الذي يساعد في ضمان الملاحة البحرية في الممر البحري الشمالي.

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وأضاف "ستصبح هذه المفاعلات في المستقبل "قلب" المحطات النووية العائمة في منطقتي تشوكوتكا وياكوتيا بأقصى شمال شرق روسيا".

وسيرسل المفاعل بعد تجهيزه إلى مصنع "بالتيسكي" في بطرسبورغ حيث سيتم تركيبه داخل جسم كاسحة الجليد.Delete





المصدر: روسيا اليوم