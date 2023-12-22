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متفرقات
ميزة جديدة من سامسونج بخصوص الأدوية
Lebanon 24
22-12-2023
|
04:30
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أطلقت شركة سامسونج ميزة جديدة لتتبع الأدوية تضيفها إلى تطبيقها الصحي Samsung Health لمساعدة المستخدمين في إدارة صحتهم بشكل شامل.
وتساعد الميزة الجديدة المستخدمين في تتبع كل من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وتوفر معلومات ونصائح مهمة.
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وتعد الميزة مفيدة لأولئك الذين يتناولون الأدوية بانتظام وأولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية من أجل الصحة العامة
ويهدف تطبيق Samsung Health إلى مساعدة الأشخاص في فهم صحتهم وإدارتها بشكل أفضل من خلال منصة شاملة تربط الأجهزة والخدمات والأشخاص.
وتعتقد سامسونج أن المستخدمين قادرون، مع إضافة ميزة تتبع الأدوية الجديدة، على إدارة أدويتهم بسهولة كبيرة وتحسين الالتزام بها والحفاظ على صحة فضلى بشكل عام
كما أنها توفر للمستخدمين معلومات تفصيلية تتضمن أوصافاً عامة بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة عند إدخال اسم الدواء المحدد في تطبيق سامسونج الصحي، بالإضافة إلى ردود الفعل السلبية التي قد تحدث نتيجة التفاعلات الدوائية مع الأدوية أو إذا تناولها المستخدم مع بعض الأطعمة والمواد، مثل الكافيين.
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