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زودت "غوغل" محرك البحث الخاص بها بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في أيار 2023، ومنذ ذلك الحين تقدم الشركة ميزات وتجارب أكثر إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.فيما يلي أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل، وفق ما أوردته صحيفة إنديان إكسبرس:تسمح غوغل الآن للمستخدمين بالحصول على نتائج بحث فورية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يقوم تلقائياً بتنظيم وتلخيص المعلومات المتعلقة باستعلام البحث مع روابط إلى الناشر الأصلي، م يوفر معرفة تفصيلية حول موضوع محدد، وهذه الميزة متاحة حالياً لجمهور أوسع.يساعد دفتر الملاحظات المستخدمين في الكتابة، ويتوفر حالياً في الولايات المتحدة فقط، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء مسودة بسرعة حول موضوع معين واقتراح أفكار لحل المشاكل التي يمكن أن يواجهها الكاتب.عبارة عن خدمة إنشاء موسيقى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها إنشاء موسيقى على الفور باستخدام مطالبات نصية بسيطة. ويمكن بعد ذلك مشاركة هذه الموسيقى عبر الويب، بما في ذلك منصات الوسائط الاجتماعية، مما يسمح لأي شخص بإنشاء موسيقى جديدة.هي لعبة ذكاء اصطناعي توليدية ممتعة، حيث يتعين على المستخدم تخمين المطالبة المستخدمة لإنشاء صورة. يعمل هذا التمرين، على تعزيز مهارات قراءة الصور وتحسينها.أداة تقدمها غوغل للمحترفين تتمتع بميزات وتقنيات مثل صياغة مستند أو بريد إلكتروني وتحسينه وإنشاء شرائح والتعاون مع الآخرين باستخدام تطبيق "ميت". وتضيف ميزة دويتو الذكاء الاصطناعي إمكانات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى منتجات غوغل الحالية مثل جي ميل، والمستندات، والشرائح.هي أداة لإنشاء أكواد الكمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مثل التشغيل الآلي للمنزل. ويمكن لهذه الأداة تحويل مطالبة نصية بسيطة تلقائياً إلى كود قابل للترجمة، والذي يمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة الذكية مثل مكبرات الصوت والأضواء وأجهزة التلفزيون والمزيد.يتوفر ضمن تطبيق صور غوغل، ويوفر أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الصور والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتقتصر هذه الميزات حالياً على سلسلة هواتف غوغل بيكسل 8 الذكية، مما يتيح تجارب مثل إزالة موضوع ما أو تحريكه داخل الصورة وإنشاء خلفية جديدة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.ستساعدك هذه الميزة على صياغة الرسالة النصية المثالية في كل مرة تريد فيها إرسال شيء ما إلى شخص ما. ما عليك سوى إعطاء السياق للمنشئ السحري، وسيقوم بكل العمل ليجعلك تبدو كمحترف في الرسائل النصية.