لص يكشف سر سرقته مئات من أجهزة آيفون

أجرت جوانا ستيرن، كاتبة العمود في وول ستريت جورنال، مقابلة مع لص iPhone الموجود في السجن لاستخدامه رموز مرور iPhone للوصول إلى هواتف الأشخاص، وتقول تقاريرها إنه بمجرد وصوله إلى الهواتف، استنزف هو وفريقه الحسابات المصرفية للضحايا بما يصل إلى مليوني دولار إجمالاً.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن اللص المدان، آرون جونسون، أوضح لستيرن كيف كان يخدع الناس لتسليم رموز المرور الخاصة بهم، حيث قال إنه كان يقابل ضحاياه ويتعرف عليهم ثم يسلمون الهاتف له، معتقدين أنه سيدخل معلوماته ويسجل رقمه ويعيده مرة أخرى، فيقول "أقول: "مرحبًا، هاتفك مغلق. ما هو رمز المرور؟" ثم يقولون له الرمز وبمجرد أن يصبح الهاتف في يده، كان يمرره إلى شخص آخر في الطاقم.

بعد أن حصلوا على الهاتف ورمز المرور، يقوم اللصوص على الفور بتغيير معرف الوجه وكلمات مرور معرف Apple للضحية، ثم يبدأون في العمل على استنزاف الأموال من التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.

من المقرر أن تطرح شركة Apple ميزة جديدة: حماية الأجهزة المسروقة، سيؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة تغيير كلمة مرور Apple ID أو .Face ID

( اليوم السابع)