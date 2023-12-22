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تكنولوجيا وعلوم

بعد هذا القرار.. ضربة قاسية لسوق ألعاب الفيديو الصيني

Lebanon 24
22-12-2023 | 16:00
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أصدرت الصين اليوم، مسودة مبادئ توجيهية تهدف إلى الحد من الإنفاق المفرط على الألعاب عبر الإنترنت في أحدث خطوة من قبل الحزب الشيوعي الحاكم للحفاظ على سيطرته على الاقتصاد الافتراضي.

 

تسبب هذا الاقتراح في انخفاض أسهم اثنتين من كبريات شركات الألعاب الصينية، تينسنت "Tencent" ونيت إيز "NetEase"، في هونغ كونغ.

 

وخسرت شركة Tencent نحو 54 مليار دولار من قيمتها السوقية، في حين فقدت "NetEase" ربع قيمتها السوقية.

 

أصدرت (الإدارة الوطنية للصحافة والنشر)، هيئة تنظيم الألعاب في الصين، مبادئ توجيهية تنص على أن الألعاب عبر الإنترنت لا يمكن أن تقدم حوافز لتسجيل الدخول اليومي أو عمليات الشراء. 

 

انخفضت أسهم تينسنت، أكبر شركة ألعاب في الصين، بنحو 16 بالمئة قبل أن تتعافى بعض الشيء لتغلق منخفضة 12 بالمئة. وخسر سعر سهم نيت إيز حوالي 25 بالمئة.

( سكاي نيوز)
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