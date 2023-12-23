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تكنولوجيا وعلوم

Honor تعلن عن حاسبها الجديد بمواصفات منافسة

Lebanon 24
23-12-2023 | 03:02
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أعلنت Honor رسميا عن حاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بتقنيات ومواصفات تجعله من بين أفضل حواسب أندرويد الحديثة.

ويأتي Honor Pad 9 بهيكل أنيق التصميم محمي بإطارات وواجهات معدنية، أبعاده (278.2/180.1/7) ملم، وزنه 555 غ.
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وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، معدل سطوعها 249 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Magic UI 7.2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
وحصل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل مجهزة بعدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وزوّدته Honor بـ 8 مكبرات صوت، ومنفذ USB Type-C, OTG، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط.
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