Honor تعلن عن حاسبها الجديد بمواصفات منافسة

Advertisement

أعلنت Honor رسميا عن حاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بتقنيات ومواصفات تجعله من بين أفضل حواسب أندرويد الحديثة.ويأتي Honor Pad 9 بهيكل أنيق التصميم محمي بإطارات وواجهات معدنية، أبعاده (278.2/180.1/7) ملم، وزنه 555 غ.وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، معدل سطوعها 249 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Magic UI 7.2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.