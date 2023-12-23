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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق Beeper Mini يطلق تحديثاً للتحايل على قيود أبل

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:00
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أطلق تطبيق Beeper Mini للتراسل الفوري تحديثاً جديداً، يسمح لمستخدمي هواتف "أندرويد" بالتراسل عبر iMessage مرة أخرى، بشرط توفر جهاز حاسوب Mac، وفقاً لموقع Reddit.

ويعتمد الحل البرمجي الجديد على أن يسجل مستخدمو هواتف "أندرويد" حساباتهم على أجهزة Mac، ومن ثَم يتم ربطها بتطبيقات Beeper Mini وBeeper Cloud، وبالتالي لن تتمكن أبل من تعطيلها.
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يأتي هذا الحل كبديل لأسلوب سابق حاولت Beeper، استخدامه للتحايل على أبل، إذ اعتمدت على خوادمها الخاصة بأجهزة Mac، لتسمح لمستخدميها بالاستمرار في استخدام iMessage على هواتف أندرويد، لكن أبل تمكنت من حظر هذه الخوادم، وتعطيل حسابات المستخدمين. (الشرق) 
 
 
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