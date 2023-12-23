في 6 دقائق.. تلسكوب يكشف عن عرض ضوئي كوني مدته 14 عاما

التقط تلسكوب فيرمي لأشعة غاما الفضائي، التابع لناسا، مقطع فيديو بتقنية "الفاصل الزمني" للضوء الغير المرئي الذي يتخلل كوننا.



وباستخدام تقنية إشعاع غاما، سمح التلسكوب للعلماء بمراقبة مصادر الطاقة، مثل بقايا المستعرات الأعظمية، والنجوم النابضة، والمجرات اللامعة.

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ويوفر التسلسل الزمني الذي تم تجميعه مؤخرا لبيانات فيرمي لمحة رائعة عن عرض الضوء الكوني المخفي عن أعيننا البشرية.



وشارك التلسكوب مقطع الفيديو لأشعة غاما بمناسبة اكتمال 14 عاما من بدء المهمة. ويلتقط الفيديو صورا لمجرتنا والأجرام السماوية البعيدة، ولكنه يتخللها أيضا بعض الأنشطة الناشئة من الشمس.