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تكنولوجيا وعلوم
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي... هذا ما ستقوم به "آبل"
Lebanon 24
23-12-2023
|
16:00
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تخطط شركة آبل لعقد شراكات مع ناشري الأخبار الرئيسيين في الولايات المتحدة من أجل استخدام المحتوى الإخباري في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
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وبحسب التقرير، فإن آبل تسعى إلى عقد صفقات تمتد لسنوات مع شركات إعلامية كبيرة تنشط في نشر الأخبار، مثل Condé Nast و NBC News و IAC، وهي شركات تمتلك الكثير من المنصات الإخبارية.
وتُقدر قيمة الصفقات المقترحة بنحو 50 مليون دولار على الأقل، وستحصل آبل من خلالها على ترخيص أرشيف المقالات الإخبارية. ووفقًا للصحيفة، فإن بعض الناشرين ليسوا متحمسين تجاه عرض آبل، حيث أبدوا تحفظهم على شروطها “الواسعة للغاية”، وغموضها بشأن كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأخبار.
وأبدى ناشرون آخرون تفاؤلهم بشأن الشراكة المحتملة مع آبل؛ لأنها طلبت استخدام المحتوى الخاص بهم بدلاً من تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي على الأخبار المنشورة دون إذن كما فعلت شركات أخرى.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المديرين التنفيذيين في آبل كانوا يتجادلون بشأن آلية الحصول على البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد فضلت الشركة التعاون مع ناشري الأخبار كأفضل الخيارات المتاحة في الوقت الحالي.
المصدر: ait
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