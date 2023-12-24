20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خبر جديد عن "ثريدز".. ماذا شهد هذا الأسبوع؟
Lebanon 24
24-12-2023
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح تطبيق "ثريدز" هذا الأسبوع التطبيق الأكثر شعبية في متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة، مما يدل على أن منافس منصة "إكس" يكتسب قوة جذب كبرى.
وتم إطلاق تطبيق "ثريدز"، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص من ميتا، وتعمل بشكل مناسب لمنصة إكس قبل 6 أشهر. وبعد الارتفاع الفوري في الشعبية، والذي شهد تحطيم "ثريدز" للرقم القياسي لتطبيق يصل إلى 150 مليون عملية تنزيل، انخفض الاستخدام لأن التطبيق كان يفتقر إلى الميزات وكان مجرداً نسبياً.
Advertisement
وعلى مدار الأسابيع التالية، قام فريق صغير مكون من 15 مهندساً ببناء التطبيق على خلفية تقنية إنستغرام بتعديل النظام وإضافته إلى النظام الأساسي. بعد ذلك، أطلق "ثريدز" إصداراً على الويب، وفي 14 كانون الأول، بات متاحاً أمام مستخدمي الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن هذه الخطوة دفعت "ثريدز" هذا الأسبوع إلى المركز الأول في متجر تطبيقات آبل، وعلى الرغم من أن ثريدز تم تصنيفه ضمن المراكز الخمسة الأولى في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه انتقل إلى المركز الثاني بعد انفتاحه على الاتحاد الأوروبي، وانتقل يوم الأربعاء إلى المركز الأول، وظل هناك منذ ذلك الحين.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد مستخدمي ثريدز بشكل مطرد. وبالأرقام، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 17% ليصل إلى أقل بقليل من 35 مليون شخص، فيما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 27% ليصل إلى أقل بقليل من 140 مليون شخص، وفقاً لبيانات Apptopia.
كذلك، تظهر البيانات أن إجمالي التنزيلات منذ الإطلاق بلغ 445 مليون، بحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر".
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب للسيد: ردك فارغ
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
11:55 | 2023-12-23
23/12/2023 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟
08:30 | 2023-12-23
23/12/2023 08:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لحليمة قعقور بعد تعرّضها لحادث غرق.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
أوّل تعليق لحليمة قعقور بعد تعرّضها لحادث غرق.. هذا ما أعلنته
09:37 | 2023-12-23
23/12/2023 09:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مفاوضات سريّة بين إسرائيل ووسطاء لـ"حزب الله".. من يقودها؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مفاوضات سريّة بين إسرائيل ووسطاء لـ"حزب الله".. من يقودها؟
09:30 | 2023-12-23
23/12/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة استباقية ضد "حزب الله"... إليكم ما كُشف عن المخطط في اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
ضربة استباقية ضد "حزب الله"... إليكم ما كُشف عن المخطط في اللحظات الأخيرة
12:41 | 2023-12-23
23/12/2023 12:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:46 | 2023-12-24
أفضل 7 ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023.. تعرفوا عليها
23:00 | 2023-12-23
"ميتا" تعتزم جلب المحادثات الخارجية إلى "ماسنجر"
16:00 | 2023-12-23
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي... هذا ما ستقوم به "آبل"
12:30 | 2023-12-23
مزايا جديدة تخطط "مايكروسوفت" لإضافتها إلى "ويندوز 11".. تعرفوا إليها
10:03 | 2023-12-23
في 6 دقائق.. تلسكوب يكشف عن عرض ضوئي كوني مدته 14 عاما
07:00 | 2023-12-23
تطبيق Beeper Mini يطلق تحديثاً للتحايل على قيود أبل
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
24/12/2023 15:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
24/12/2023 15:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
24/12/2023 15:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24