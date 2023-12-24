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تكنولوجيا وعلوم

خبر جديد عن "ثريدز".. ماذا شهد هذا الأسبوع؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 05:07
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أصبح تطبيق "ثريدز" هذا الأسبوع التطبيق الأكثر شعبية في متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة، مما يدل على أن منافس منصة "إكس" يكتسب قوة جذب كبرى.

وتم إطلاق تطبيق "ثريدز"، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص من ميتا، وتعمل بشكل مناسب لمنصة إكس قبل 6 أشهر. وبعد الارتفاع الفوري في الشعبية، والذي شهد تحطيم "ثريدز" للرقم القياسي لتطبيق يصل إلى 150 مليون عملية تنزيل، انخفض الاستخدام لأن التطبيق كان يفتقر إلى الميزات وكان مجرداً نسبياً.
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وعلى مدار الأسابيع التالية، قام فريق صغير مكون من 15 مهندساً ببناء التطبيق على خلفية تقنية إنستغرام بتعديل النظام وإضافته إلى النظام الأساسي. بعد ذلك، أطلق "ثريدز" إصداراً على الويب، وفي 14 كانون الأول، بات متاحاً أمام مستخدمي الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن هذه الخطوة دفعت "ثريدز" هذا الأسبوع إلى المركز الأول في متجر تطبيقات آبل، وعلى الرغم من أن ثريدز تم تصنيفه ضمن المراكز الخمسة الأولى في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه انتقل إلى المركز الثاني بعد انفتاحه على الاتحاد الأوروبي، وانتقل يوم الأربعاء إلى المركز الأول، وظل هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد مستخدمي ثريدز بشكل مطرد. وبالأرقام، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 17% ليصل إلى أقل بقليل من 35 مليون شخص، فيما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 27% ليصل إلى أقل بقليل من 140 مليون شخص، وفقاً لبيانات Apptopia.
 
كذلك، تظهر البيانات أن إجمالي التنزيلات منذ الإطلاق بلغ 445 مليون، بحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر".
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