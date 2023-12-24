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ميزة جديدة لقياس جودة الهواء بالهواتف الذكية.. بماذا تفيد؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 11:36
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طورت شركة موبايل فيزكس حزمة وحدات استشعار للهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لقياس درجة جودة الهواء ومستويات الدخان وغير ذلك.
التقنية الجديدة تعطي المستخدمين فكرة أفضل عن مدى سلامة البيئة المحيطة بهم.
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وأطلقت الشركة على التقنية الجديدة "ملاحظة الفضاء"، وهي مدعومة بمجموعة الرقائق سناب دراغون8 الجيل الثالث، التي طرحتها شركة كوالكوم لأشباه الموصلات في وقت سابق من العام الحالي.
ويمكن لشركات صناعة الهواتف استخدام تقنية موبايل فيزكس، وبالتالي يمكن الاستفادة منها، من خلال تطبيق يتم تنزيله بشكل مسبق على الهواتف.

 


المصدر: رصد "لبنان 24"

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