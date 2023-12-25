اليابان تعتزم إرسال أول رائد فضاء إلى القمر في مشروع تقوده أميركا

تعتزم اليابان إرسال أول رائد فضاء لها على الإطلاق إلى القمر، في إطار برنامج استكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، امس.

ونقلت "كيودو"، عن مصادر مطلعة (لم تسمّها) قولها إن "واشنطن وطوكيو تجريان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر لأول مرة".

ويهدف برنامج "أرتميس"، إلى إرسال رواد فضاء أميركيين إلى سطح القمر، لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، بحلول عام 2025 على أقرب تقدير.

ومن المتوقع أن يضع البلدان اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت في كانون الثاني المقبل.

وبصرف النظر عن مهمة هبوط البشر مجدداً على سطح القمر، وتعزيز استكشاف القمر، فإن الهدف النهائي لبرنامج أرتميس، استكشاف المريخ.

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( وكالات)