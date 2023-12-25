الصين تُطلق 4 صواريخ إلى الفضاء من أجل الأرصاد الجوية !

أطلقت الصين 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء من أجل استشعار الأرصاد الجوية.

وتم إطلاق الصواريخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، صباح اليوم، ودخلت إلى المدار بنجاح.

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وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية عن بعد، وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".



