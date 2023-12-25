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تكنولوجيا وعلوم
بأكبر حملة تبرع.. "إنفيديا" تدعم الإحتلال بحربه
Lebanon 24
25-12-2023
|
23:00
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بأكبر حملة تبرعٍ منذ 30 عامًا، استطاعت شركة "إنفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية أن تجمع مع موظفيها، مبلغ 15 مليون دولار، كتبرع لمنظمات إسرائيلية وأجنبية غير ربحية لدعم الاحتلال في حربه على غزة.
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وحسب رويترز، فإن إنفيديا قد أشارت إلى أن آلاف الموظفين من أكثر من 30 دولة تبرعوا بما مجموعه 5 ملايين دولار. وقامت الشركة بإضافة 10 ملايين دولار في إطار برنامج خاص تم تقديمه لمساعدة المتضررين من الحرب.
وقال مدير الشركة جدعون روزنبرغ: "نحن فخورون برؤية هذا الدعم الواسع من عائلات إنفيديا في إسرائيل وحول العالم، ونشعر بالامتنان لصلواتهم وأملهم في عودة زميلنا أفيناتان أور والرهائن الآخرين من أسْر حماس". وأضاف "إننا نستمد الإلهام حقا من الرعاية الحقيقية التي يقدمها موظفونا حول العالم".
كما وتبرعت "إنفيديا" أيضا بمئات أجهزة الحاسوب للعائلات التي تم إجلاؤها من شمال وجنوب إسرائيل، وقدمت آلاف الوجبات الساخنة من كافتيريا مكتبها في منطقة يوكنعام.
المصدر: الجزيرة نت
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