بالفيديو.. تسريب مواصفات Nothing Phone القادم

لفتت شركة "Nothing" أنظار عشاق التقنية هذا العام بهاتفها الجديد الذي تميّز من حيث التصميم والنواحي التقنية، وتستعد لإطلاق هاتف آخر لا يقل عنه تميزا.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nothing Phone -2a القادم سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وسيحصل على شاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا، وستزود بميزة Always On Display.وسيعمل الجهاز بنظام Android 14 الجديد مع واجهات Nothing OS 2.5، ومعالج Mediatek Dimensity 7200، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 256 غيغابايت.