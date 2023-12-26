كيف ستبدو الهواتف الذكية في المستقبل؟





وقال أمريت تشاثا، خبير الهواتف المحمولة بموقع Mobiles.co.uk: "من قدرات الشحن بالطاقة الشمسية، إلى التصميمات الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية".

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1. مواد مرنة



تستخدم الهواتف القابلة للطي مثل Motorola Razr Plus بالفعل بعض المواد المرنة لفتح وإغلاق شاشة لمس كبيرة.



ووفقا للذكاء الاصطناعي، ستصبح هواتف المستقبل يوما ما مرنة تماما من أجل "إنشاء هاتف قابل للتكيف".



2. الشحن بالطاقة الشمسية



في المستقبل، لن نستخدم هواتفنا بشكل مختلف فحسب، بل سنعمل على تشغيلها بشكل مختلف أيضا، عبر الطاقة الشمسية.



وقالت مستشارة الاستدامة، جينيفر فون فالدردورف: "باعتبارها مصدرا للطاقة المتجددة، فإن الطاقة الشمسية لا حدود لها تقريبا، ونحن نشهد بالفعل الكثير من الابتكارات".



3. تكنولوجيا الإصلاح الذاتي



يقول الخبراء إن هواتف المستقبل قد تكون قادرة على إصلاح نفسها بنفسها. تنبأ موقع Mobiles.co.uk بالشكل الذي ستبدو عليه الهواتف الذكية في المستقبل، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.وقال أمريت تشاثا، خبير الهواتف المحمولة بموقع Mobiles.co.uk: "من قدرات الشحن بالطاقة الشمسية، إلى التصميمات الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية".تستخدم الهواتف القابلة للطي مثل Motorola Razr Plus بالفعل بعض المواد المرنة لفتح وإغلاق شاشة لمس كبيرة.ووفقا للذكاء الاصطناعي، ستصبح هواتف المستقبل يوما ما مرنة تماما من أجل "إنشاء هاتف قابل للتكيف".في المستقبل، لن نستخدم هواتفنا بشكل مختلف فحسب، بل سنعمل على تشغيلها بشكل مختلف أيضا، عبر الطاقة الشمسية.وقالت مستشارة الاستدامة، جينيفر فون فالدردورف: "باعتبارها مصدرا للطاقة المتجددة، فإن الطاقة الشمسية لا حدود لها تقريبا، ونحن نشهد بالفعل الكثير من الابتكارات".يقول الخبراء إن هواتف المستقبل قد تكون قادرة على إصلاح نفسها بنفسها.

وقالت فالدردورف: "إن تصنيع الأجهزة الجديدة وقطع الغيار يستهلك الكثير من الطاقة، لذا فإن الهواتف ذاتية الإصلاح ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في استدامة الهواتف الذكية".

4. المواد المستدامة



بينما نعمل من أجل مستقبل أكثر صداقة للمناخ، يقول الخبراء إن هواتفنا ستبدأ في استخدام موارد أكثر استدامة.



وقالت فالدردورف: "إن تطوير مواد جديدة ذات أداء بيئي محسّن يمكن أن يقلل من اعتماد الصناعة الحالي على الموارد غير المتجددة".



ومع ذلك، فهي تقول أيضا إن التنمية المستدامة للإلكترونيات أصبحت صعبة بسبب الحاجة إلى مواد عالية الأداء.



5. القبضة المعززة



بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يتصور الخبراء أن الهواتف قد تحتوي يوما ما على "شاشة فريدة من نوعها على شكل جلد الثعبان" للإمساك بها بشكل آمن.



وقالت فالدردورف: "إن القبضة المعززة سهلة المنال، وهي متاحة بالفعل". (روسيا اليوم)