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أميركا تعمل على تصنيع هياكل تحاكي الأسلحة الروسية لتدريب جيشها

Lebanon 24
26-12-2023 | 16:00
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تعمل إحدى الشركات الأميركية على صناعة هياكل عالية الجودة لمعدات دفاع جوي سوفيتية وروسية لتدريب القوات المسلحة الأمريكية على التعامل مع مثل هذه المعدات.
وتشرت قناة "militarycolumnist" صورة نشرتها تُظهر هياكل تحاكي منظومات "بوك" الصاروخية الروسية، وعربات ومدرعات رادارية، وأنظمة الدفاع الجوي الروسية المتوسطة والبعيدة المدى.
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وكان موقع Defence Blog قد أشار في وقت سابق أيضًا إلى أن "القوات المسلحة لدول الناتو، وخاصة الجيش الأميركي، تتدرب على قتال الجيش الروسي، وأن دفعة من المعدات العسكرية وصلت إلى ميناء بريمرهافن الألماني، وشوهدت لدى القوات الأميركية المتواجدة في ألمانيا هياكل تشبه الأسلحة والمعدات الروسية.




المصدر: روسيا اليوم

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