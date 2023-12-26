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خبير يحذر من الحديث إلى الذكاء الاصطناعي.. وهذا ما يفعله

Lebanon 24
26-12-2023 | 23:00
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حذر خبير في الذكاء الاصطناعي " تشات جي بي تي " الأشخاص من الحديث والحديث معه عن أسرار حياتهم أو عملهم أو تفضيلاتهم السياسية.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مايك وولدريدج، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد قوله إن مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع «تشات جي بي تي» ستكون "أمرا غير حكيم على الإطلاق"، لأن أي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت يمكن استخدامه في تدريب الإصدارات المستقبلية منه.
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وأضاف وولدريدج أنه يجب على المستخدمين أيضاً ألا يتوقعوا أن يحصلوا على إجابات متوازنة لأسئلتهم واستفساراتهم لأن التكنولوجيا "تخبرك بما تريد سماعه".
وأشار خبير الذكاء الاصطناعي إلى أن الكثير من البشر يتوقعون من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تظهر لهم التعاطف وتجيبهم عن أسئلتهم بالمنطق والوعي، واصفا ذلك الأمر بأنه "مسعى عقيم. فالذكاء الاصطناعي ليس لديه أي وعي أو تعاطف".
وأكمل قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع أن أي شيء يقولونه لـ(تشات جي بي تي) سيستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وأنهم لن يتمكنوا من حذف أي معلومات قاموا بإخباره بها".


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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