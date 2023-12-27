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تكنولوجيا وعلوم

عكازات ذكية في الاسواق.. تعرفوا على ميزاتها

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:09
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طورت شركة "كان غو" عكازات ذكية تسمح بإجراء المكالمات الهاتفية، وتتبع نشاط المستخدم.

وتوفر العكازة الاتصال الهاتفي المدمج ونظام تحديد المواقع العالمي، وتتبع النشاط، وهي من الألومنيوم باللونين الذهبي والأسود، مع زر في المقبض للاتصال، ومفتاح مصباح يدوي، وشاشة صغيرة لإظهار المتصل أو عدد الخطوات التي يمشيها المستخدم.
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ويضم العكاز مكبرات صوت مدمجة وميكروفوناً واتصال لاسلكي. وتعرض الشاشة الصغيرة على المقبض الوقت، بالإضافة إلى عدد خطوات المستخدم والدقائق النشطة. 
ويتيح نظام تحديد المواقع العالمي العثور على صاحبه عند الطوارئ، كما يساعد أيضاً على تعقب العكاز إذا ضاعت، إضافة إلى ميزت لا تزال قيد الاختبار، لاكتشاف السقوط، للإبلاغ عن سقوط المستخدم عند الضرورة. 
وتتوفر العكازة مع كابل شحن، وتقول الشركة المنتجة إن بطاريتها تدوم حتى 48 ساعة، وفق موقع "سي نت". 
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