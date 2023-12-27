Advertisement

منوعات

غرس مخالبه في ظهره وذراعه... روبوت تسلا ينقض على أحد العاملين

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1145778-638392721877753660.jpg
Doc-P-1145778-638392721877753660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط تحذيرات بعض الخبراء من مشاكل قد تواجه برامج الذكاء الاصطناعي التي سجلت خلال العام الماضي تطوراً مذهلا، فجر روبوت تسلا مفاجأة غريبة.
فقد هاجم أحد مهندسي الشركة خلال عطل حدث في مصنع "جيجا تكساس"، التابع للشركة بالقرب من أوستن في الولايات المتحدة.
Advertisement
 
 
وكشف شهود من الشركة حالة الرعب التي تعرض لها زميلهم الموظف خلال هجوم بواسطة الروبوت المصمم لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثاً.
غرس مخالبه في ظهره وذراعه
 
 
فقد قام الروبوت بتثبيت الرجل، الذي كان حينها يعد برنامجاً لاثنين من روبوتات تسلا في مكان قريب، قبل أن يغرس مخالبه المعدنية في ظهر العامل وذراعه، تاركاً سيلاً من الدماء على طول أرضية المصنع.
في حين ادعى تقرير الإصابة، الذي يجب على تسلا تقديمه إلى السلطات بموجب القانون للحفاظ على الإعفاءات الضريبية المربحة في تكساس، أن المهندس لم يكن بحاجة إلى إجازة من العمل.
لكن محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تسلا في "جيجا تكساس" قالت إنها تعتقد، بناءً على محادثاتها مع العمال هناك، أن عدد الإصابات التي لحقت بالمصنع لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ.
مخاوف متزايدة
 
وتم الكشف عن الحادث الذي ترك الضحية مع جرح مفتوح في يده اليسرى في تقرير الإصابة لعام 2021 الذي تم تقديمه إلى مقاطعة ترافيس والمنظمين الفيدراليين، والذي تمت مراجعته بواسطة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
في حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى مرتبطة بالروبوتات إلى المنظمين من قبل شركة تسلا في مصنع تكساس في عام 2021 أو 2022، إلا أن الحادث يأتي وسط سنوات من المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الروبوتات الآلية في مكان العمل.
والتقارير عن زيادة الإصابات بسبب الروبوتات في مراكز الشحن في أمازون أو في السيارات ذاتية القيادة، وغيرها، دفعت البعض إلى التشكيك في التكامل السريع للتكنولوجيا الجديدة. (العربية)

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:46 | 2023-12-27
03:09 | 2023-12-27
01:32 | 2023-12-27
23:00 | 2023-12-26
16:00 | 2023-12-26
14:00 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24