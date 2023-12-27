العواقب قد تكون مرعبة جدّاً.. ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران فجأة؟





تخيل أنك تسير على شاطئ مشمس في مكان ما على طول خط الاستواء، حيث تدور الأرض تحتك باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلا في الساعة (1674 كيلومترا في الساعة).

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ولكن في حال توقف الدوران، ستطير في البداية باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلا في الساعة تقريبا (بفضل قانون القصور الذاتي الأول لنيوتن).



وقال جوزيف ليفي، الأستاذ المساعد في علوم الأرض والبيئة في جامعة Colgate: "ستتأثر المياه بهذا التسارع المفاجئ. ولن تكون الأشجار والمباني آمنة أيضا، على الرغم من امتداد جذورها في الأرض، فالمواد الأرضية قوية تحت الضغط ولكنها ضعيفة للغاية تحت التوتر".



ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران تدريجيا؟



قد يمنعك التباطؤ التدريجي من الانطلاق نحو السماء، ولكن بمجرد توقف الدوران، ستظل تواجه الكثير من المشاكل.



وبدلا من 12 ساعة، يمكن أن يستمر "اليوم" ستة أشهر. وأضاف ليفي أن الشمس التي لا تتوقف ستؤدي إلى حرق المحاصيل وتبخر الكثير من الماء.



ومن المحتمل أن يؤدي نقص الضوء والدفء إلى قتل العديد من النباتات المتبقية وتجميد الماء في الصفائح الجليدية. تتردد العبارة الشائعة "أوقف العالم، أريد النزول" منذ الخمسينيات، وتستخدم في الموسيقى الكلاسيكية والحديثة على حد سواء. ولكن توقف الأرض عن الدوران قد يكون مرعبا حقا.تخيل أنك تسير على شاطئ مشمس في مكان ما على طول خط الاستواء، حيث تدور الأرض تحتك باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلا في الساعة (1674 كيلومترا في الساعة).ولكن في حال توقف الدوران، ستطير في البداية باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلا في الساعة تقريبا (بفضل قانون القصور الذاتي الأول لنيوتن).وقال جوزيف ليفي، الأستاذ المساعد في علوم الأرض والبيئة في جامعة Colgate: "ستتأثر المياه بهذا التسارع المفاجئ. ولن تكون الأشجار والمباني آمنة أيضا، على الرغم من امتداد جذورها في الأرض، فالمواد الأرضية قوية تحت الضغط ولكنها ضعيفة للغاية تحت التوتر".قد يمنعك التباطؤ التدريجي من الانطلاق نحو السماء، ولكن بمجرد توقف الدوران، ستظل تواجه الكثير من المشاكل.وبدلا من 12 ساعة، يمكن أن يستمر "اليوم" ستة أشهر. وأضاف ليفي أن الشمس التي لا تتوقف ستؤدي إلى حرق المحاصيل وتبخر الكثير من الماء.ومن المحتمل أن يؤدي نقص الضوء والدفء إلى قتل العديد من النباتات المتبقية وتجميد الماء في الصفائح الجليدية.

وقال ليفي إن خطوط العرض الأعلى قد تكون أكثر أمانا، لأن ضوء الشمس لن يكون شديدا بالقرب من القطبين. ولكن عليك أن تعتاد على أسلوب حياة البدو الرحل، حيث تطارد ضوء النهار إلى الأبد في جميع أنحاء العالم.

هل يمكن أن يتوقف دوران الأرض حقا؟



لا داعي للذعر، لكن دوران الأرض يتباطأ بفضل عملية تسمى كبح المد والجزر.



وتخلق جاذبية قمرنا عائقا صغيرا للغاية على دوران كوكبنا، لذلك في كل قرن، يتباطأ دوران الأرض بمقدار 2.3 مللي ثانية إضافية، وفقا لوكالة ناسا.



لكن من غير المرجح أن يوقف القمر دوران الأرض تماما. (روسيا اليوم)