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تكنولوجيا وعلوم
دون زراعة شرائح في المخ.. تقنية جديدة لتحويل الأفكار إلى نصوص
Lebanon 24
27-12-2023
|
10:30
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نجحت مجموعة بحثية في تطوير طريقة تقنية جديدة تمزج بين الذكاء الاصطناعي ونظام التخطيط الكهربي للمخ EEG، لتحويل الإشارات الدماغية إلى نصوص مكتوبة، دون الحاجة إلى زراعة شرائح داخل الدماغ البشري.
وبحسب الدراسة البحثية الجديدة، فإن باحثي جامعة سيدني الأسترالية، تمكنوا خلال دراستهم من تطوير نظام ذكي يُسمى DeWave، مُدرب على البيانات الدماغية لأكثر من 12 شخصاً، خلال قراءتهم الصامتة بأعينهم لكلمات تظهر على شاشة أمامهم.
وأشار الباحثون إلى أن نظامهم الجديد سيساعد المصابين بالجلطات والشلل على التواصل بحرية أكبر مع الآخرين، إلى جانب تسهيل مهمتهم في التحكم في الأطراف الروبوتية، مثل الأذرع الذكية.
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وأوضح الفريق البحثي، أن نظامهم الجديد يقدم مستوى دقة تصل نسبتها إلى 40% في تحويل الإشارات الدماغية إلى نصوص، وذلك يفوق التجارب السابقة المعتمدة على التخطيط الكهربائي للمخ بمعدل 3%.
الهدف الرئيسي للباحثين يتمثل في الوصول بمعدل الدقة إلى 90%، وذلك يتقارب مع نسبة الدقة التي تقدمها أنظمة التعرف على الحديث Speech Recognition والترجمة اللغوية. (الشرق)
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