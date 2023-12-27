روبوت يهاجم مهندساً في تسلا.. غرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه

هاجم روبوت في شركة تسلا مهندساً بسبب عطل في مصنع غيغا تكساس للشركة بالقرب من أوستن.



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وأكد تقرير طبي الإصابة، وعلى تسلا تقديمه إلى السلطات بموجب القانون، أن المهندس لا يحتاج إلى إجازة، وأشارت محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تسلا، إلى أن عدد الإصابات التي تعرض لها المصنع لم يبلغ عنها بشكل كافٍ. وقال عمال في المصنع إن الروبوت هاجم المهندس أثناء برمجة روبوتين، وثبته وغرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه، ما تسبب في تسرب الدماء على أرضية المصنع.وأكد تقرير طبي الإصابة، وعلى تسلا تقديمه إلى السلطات بموجب القانون، أن المهندس لا يحتاج إلى إجازة، وأشارت محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تسلا، إلى أن عدد الإصابات التي تعرض لها المصنع لم يبلغ عنها بشكل كافٍ.

وتتزامن الحداثة مع المخاوف المتزايدة من خطر الروبوتات الآلية في أماكن العمل، خاصة بعد التقارير عن ارتفاع الإصابات الناجمة عن الروبوتات في مراكز الشحن.



