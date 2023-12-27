Advertisement

متفرقات

روبوت يهاجم مهندساً في تسلا.. غرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه

Lebanon 24
27-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1146023-638393167266866150.jpg
Doc-P-1146023-638393167266866150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم روبوت في شركة تسلا مهندساً بسبب عطل في مصنع غيغا تكساس للشركة بالقرب من أوستن.
وقال عمال في المصنع إن الروبوت هاجم المهندس أثناء برمجة روبوتين، وثبته وغرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه، ما تسبب في تسرب الدماء على أرضية المصنع.
Advertisement

وأكد تقرير طبي الإصابة، وعلى تسلا تقديمه إلى السلطات بموجب القانون، أن المهندس لا يحتاج إلى إجازة، وأشارت محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تسلا، إلى أن عدد الإصابات التي تعرض لها المصنع لم يبلغ عنها بشكل كافٍ.
وتتزامن الحداثة مع المخاوف المتزايدة من خطر الروبوتات الآلية في أماكن العمل، خاصة بعد التقارير عن ارتفاع الإصابات الناجمة عن الروبوتات في مراكز الشحن.

المصدر: CNN - 24 - وكالات

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-12-28
00:07 | 2023-12-28
15:30 | 2023-12-27
10:30 | 2023-12-27
08:38 | 2023-12-27
08:00 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24