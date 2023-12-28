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تكنولوجيا وعلوم
خبير ذكاء اصطناعي يحذر: "لا تخبروا ChatGPT بأسراركم"
Lebanon 24
28-12-2023
|
00:07
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حذر خبير في الذكاء الاصطناعي، الأشخاص من الثقة الزائدة في روبوت الدردشة الشهير "ChatGPT"، والحديث معه عن أسرار حياتهم أو عملهم أو تفضيلاتهم السياسية.
وقال مايك وولدريدغ، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، إن مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع "تشات جي بي تي" سيكون "أمرا غير حكيم على الإطلاق، لأن أي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت يمكن استخدامه في تدريب الإصدارات المستقبلية منه"، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
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كما أضاف "يجب على المستخدمين أيضاً ألا يتوقعوا أن يحصلوا على إجابات متوازنة لأسئلتهم واستفساراتهم لأن التكنولوجيا ستخبرك بما تريد سماعه".
وأشار خبير الذكاء الاصطناعي إلى أن الكثير من البشر يتوقعون من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تظهر لهم التعاطف وتجيبهم عن أسئلتهم بالمنطق والوعي، مبيناً أن "الذكاء الاصطناعي ليس لديه أي وعي أو تعاطف".
وتابع "يجب أن يعلم الجميع أن أي شيء يقولونه لتشات جي بي تي سيستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وأنهم لن يتمكنوا من حذف أي معلومات قاموا بإخباره بها". (العربية)
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