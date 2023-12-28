محكمة أميركية توقف مؤقتا حظر بيع ساعات آبل الجديدة.. ما السبب؟

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علقت محكمة استئناف أميركية مساء الأربعاء حظرا فرضته لجنة حكومية على بيع ساعات ذكية رائدة لآبل (Apple)، وذلك في إطار نزاع يتعلق ببراءة اختراع حول تقنية للمراقبة الطبية.وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد قدمت التماسا عاجلا تطلب فيه من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية وقف الأمر الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأميركية التي قضت بأن الشركة قد انتهكت براءة اختراع لشركة ماسيمو للتقنيات الطبية ومقرها كاليفورنيا.ويرى محللون أن القرار النهائي قد يكلف آبل ملايين الدولارات وربما يفرض عليها تسوية أو نوعا من الحلول التقنية.