حيرت العلماء لأكثر من 40 عاما.. رصد ظاهرة غامضة في حلقات زحل

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة حديثة تكشف عن ظلال غامضة على حلقات زحل، ما يمثل أحدث ملاحظة للظاهرة الغريبة المعروفة باسم "القضبان الشعاعية" (spokes)، والتي ما تزال تحير العلماء.



وللوهلة الأولى، قد تبدو صورة زحل وكأنها لقطة قديمة. لكن هذه الصورة المركبة تم التقاطها في 22 تشرين الاول 2023 بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، والأهم من ذلك أنها التقطت تفاصيل مثيرة للاهتمام للغاية، عندما كان زحل على بعد نحو 1.37 مليار كيلومتر (850 مليون ميل)، وفقا لما ذكرته وكالة الفضاء الأميركية.

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ويدور التلسكوب الفضائي حول الأرض لأكثر من ثلاثة عقود، وقد قدم معلومات قيمة.



وكان العلماء على دراية بظاهرة "القضبان الشعاعية" الغامضة في حلقات زحل لفترة طويلة. وتشبه هذه الميزات الغريبة الأشباح التي تنزلق على طول الحلقات ويمكن ملاحظتها في مواقع مختلفة اعتمادا على موقع زحل في دورته المدارية.

وإذا نظرت بعناية إلى الشريط الداخلي الأبيض السميك لحلقات زحل، فسترى أشكالا غامضة، وهي سمات عابرة بحجم الأرض ويبدو أنها تدور مع الحلقات. لكن في نهاية المطاف، ليس لدى العلماء أي فكرة عن ماهيتها.



ولا يمكن رؤية "القضبان الشعاعية" إلا لدورتين أو ثلاث دورات حول الكوكب قبل أن تختفي، ما يعني أن الإمساك بها أثناء ظهورها كان مهمة صعبة تاريخيا. وتم رصدها لأول مرة في عام 1981 بواسطة "فوياجر 2"، ثم مرة أخرى عدة مرات خلال مهمة كاسيني، التي دارت حول زحل من عام 2004 إلى عام 2017. والآن، يراقب هابل هذه الميزة غير العادية كجزء من برنامج تراث الكواكب الخارجية (OPAL) الذي يراقب الطقس على عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي. (روسيا اليوم)