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تكنولوجيا وعلوم

"آيفون 15" لا يعمل بشكل صحيح.. ما المشكلة التي يعاني منها المستخدمون؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:57
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يزعم مستخدمو "آيفون 15" الجديد أن منبه الهاتف لا يعمل بشكل صحيح، وربما يرجع السبب إلى ميزة غير معروفة في نظام التشغيل iOS 17، تتداخل مع تنبيهات تطبيق الساعة.

وتحدث المستخدمون عن المشكلة على موقع Reddit، وكشفوا عن ضبط المنبه عدة مرات بفاصل زمني يتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق.
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وكتب أحدهم "المنبه الخاص بي كان فعالا عند الساعة 6:45 صباحا فقط، واستيقظت لأجد أن المنبهات السابقة ظلت جميعها "مضبوطة" ولكنها فشلت في إصدار صوت".

أحد مستخدمي Reddit، افترض أن المشكلة كانت بسبب إعداد غير معروف يسمى "Attention Aware".

وفي iOS 17، تتيح هذه الميزة للهاتف اكتشاف الوقت الذي ينتبه فيه المستخدم إليه.

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد تكون محبطة، إلا أنه من السهل جدا حلها.

وللتأكد من تشغيل المنبهات، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه" في إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك، من خلال خيار Face ID & Attention وكذلك التحكم الصوتي في إعدادات إمكانية الوصول.

وإذا لم ينجح هذا، فقد اقترح مستخدمو Reddit إيقاف تشغيل وضع الاستعداد على أحدث أجهزة "آيفون".

ولإلغاء تنشيط وضع الاستعداد، انتقل إلى الإعدادات وإلى قائمة الاستعداد، حيث يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل ميزة StandBy، والتأكد من تفعيل المنبهات في الوقت المحدد. (العربية)
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