عطل في الآيفون بسبب ميزة في نظام التشغيل

اشتكى الكثير من عملاء آبل، على موقع ريديت، من المنبه في أجهزة آيفون 15 الخاصة بهم بأنه لا يعمل في الكثير من الأحيان، ويقول بعضهم إنهم اكتشفوا السبب وراء ذلك.

وتعود المشكلة إلى ميزة غير معروفة في نظام التشغيل iOS 17 تدعى "ميزات الانتباه"، وتتداخل مع تنبيهات تطبيق الساعة.

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وللتأكد من تشغيل المنبه، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه" في إعدادات جهاز آيفون الخاص بك.

يمكن العثور على هذه الميزة في مكانين، أحدهما هو خيار ميزة “التعرف على الوجه والانتباه”، والآخر موجود ضمن القسم الفرعي “التحكم الصوتي” في إعدادات إمكانية الوصول





