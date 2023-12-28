وفاة مخترع المسدس الذي يحمل اسمه !

توفي مؤسس شركة "غلوك" النمساوية لصناعة الأسلحة النارية، ومصمم النموذج الأساسي للمسدس الذي يحمل نفس الاسم، غاستون غلوك، عن عمر يناهز 94 عاماً.
وقالت الشركة في بيان الإعلان عن وفاة مؤسسها: "مؤسس شركتنا لم يحدث ثورة في عالم الأسلحة النارية في الثمانينيات فحسب، بل أسس أيضاً علامة Glock التجارية كشركة رائدة عالمياً في صناعة الأسلحة النارية".
وولد غاستون غلوك في 19 يوليو (تموز) 1929، وأصبح مهندساً ومخترعاً وأسس شركة "غلوك" التي صنعت المسدسات الشهيرة التي تحمل اسمها، حيث درس مبتكر مسدسات "غلوك" الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.
وفي عام 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.
وتتسم مسدسات "غلوك" بأنها أرخص وأخف وزناً، وبأن تفكيكها أسهل.
المصدر:
إذاعة مونت كارلو - الشرق الأوسط - المدن جرس سكوب - رصد لبنان 24 - وكالات