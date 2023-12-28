وفاة مخترع المسدس الذي يحمل اسمه !

Advertisement

توفي مؤسس شركة "غلوك" النمساوية لصناعة الأسلحة النارية، ومصمم النموذج الأساسي للمسدس الذي يحمل نفس الاسم، غاستون غلوك، عن عمر يناهز 94 عاماً.وقالت الشركة في بيان الإعلان عن وفاة مؤسسها: "مؤسس شركتنا لم يحدث ثورة في عالم الأسلحة النارية في الثمانينيات فحسب، بل أسس أيضاً علامة Glock التجارية كشركة رائدة عالمياً في صناعة الأسلحة النارية".وولد غاستون غلوك في 19 يوليو (تموز) 1929، وأصبح مهندساً ومخترعاً وأسس شركة "غلوك" التي صنعت المسدسات الشهيرة التي تحمل اسمها، حيث درس مبتكر مسدسات "غلوك" الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.