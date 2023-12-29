هدايا تقنية رائعة بـ100 دولار أو أقلّ

التبضّع للعائلة والأصدقاء ليس بالمهمّة السهلة، والأصعب هو اضطراركم إلى شراء هدايا لهم ضمن ميزانية محدودة. ولمساعدتكم، جمع لكم موقع «سي نت» لائحة من الخيارات التقنية التي لا يتعدّى سعرها المائة دولار.

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نقدّم إليكم فيما يلي 3 من أفضلها:





أمازون كيندل (2022)

أطلقت "أمازون" منذ مدّة القارئ الرقمي "كيندل إي إنك" بسعر 100 دولار، بشاشة 6 بوصات جعلته أصغر حجماً وأخفّ وزناً من النموذج الأكثر تطوراً "بيبر وايت" (130 دولاراً). ومع أنّ كليهما يتمتع بدقّة العرض نفسها، فإن "بيبر وايت" يقدّم مزايا إضافية أبرزها مقاومة المياه وإضاءة محسّنة.

في توصياتنا السابقة، نصحنا المستهلكين بشراء "بيبر وايت" إذا كانوا لا يمانعون في ارتفاع سعره، لا سيّما أنّ دقّة عرض شاشته كانت أفضل. ولكن اليوم، ومع تحديث «أمازون» الجيل الرابع من "كيندل إي إنك" وتزويده بشاشة مشابهة (أقلّه على مستوى دقّة العرض)، كان لا بدّ من وضعه ضمن توصياتنا.





"ساوندكور موشن 300"

تصنع شركة "بوز" مكبّر "ساوند لينك فليكس" الممتاز الذي يُباع بنحو 150 دولاراً. ولكنّ شركة "أنكر" تقدّم لكم "ساوندكور موشن300". توأم هذا المكبّر الذي يأتي بالحجم نفسه، وينتج صوتاً مرضياً مناسباً لحجمه، وبسعر 80 دولاراً فقط.

يمكنكم وضعه على سطحٍ مستوٍ ليضجّ بصوته إلى الأعلى. حصل الجهاز على تصنيف "IPX7" المقاوم للمياه، ويمنح مستخدمه 13 ساعة من التشغيل بمستويات صوتية متوسطة. وأخيراً؛ يدعم المكبّر تقنية "LDAC" من "سوني" لهواتف «آندرويد» وأي جهاز آخر يدعم تدفّق البلوتوث اللاسلكي عبر التقنية.





"نينجا بلاست"



قد تجدون في الأسواق خفّاقة بسعرٍ أقلّ، إلّا إنّ "نينجا بلاست" (60 دولاراً) تعدّ الأفضل في فئتها على مستوى التصميم والأداء، خصوصاً لمحبّي العصائر ومخفوقات البروتين في المنزل وخارجه.

تتيح لكم الخفّاقة الشرب منها مباشرة بفضل غطائها الذي يمنع التسرّب. تتوفر «نينجا بلاست» بألوان عدّة وبسعة 18 أونصة (الأونصة 28 ملّيلتراً)، وتتميّز بسهولة التشغيل، وتشحن بواسطة تقنية "USB-C".