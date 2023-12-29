في عام 2024... قضايا تقنية رئيسية ستشكل "حالة ترند"

من المتوقع أن تكون الموجة التالية من نماذج الذكاء الاصطناعي، وانتقال شركة آبل إلى مجال الواقع المعزز، من بين أبرز نقاط الحديث في قطاع التكنولوجيا عام 2024.

وفيما يلي نظرة فاحصة على ما يحتمل أن تكون القضايا التقنية الرئيسية لعام 2024.

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الموجة التالية من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية



في حين شهد عام 2023 أن نماذج الذكاء الاصطناعي المنتجة في تطبيقات مثل ChatGPT وBard أصبحت جزءا من الحياة اليومية، فمن المرجح أن يشهد العام المقبل مزيدا من التوسع في استخدامها مع بدء ظهور الجيل التالي من النماذج.

ويتوقع العديد من الخبراء بالفعل أن هذه التطبيقات ستكون أقوى بكثير من تلك المستخدمة حاليا، ما يعني أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على القيام بمهام أكثر تعقيدا.

ولكن، من المرجح أيضا أن تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه النماذج على التعليم وسوق العمل نتيجة لذلك.

Apple Vision Pro





كانت تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمختلط موجودة منذ فترة، وحققت درجات متفاوتة من النجاح، بدءا من جهاز PlayStation VR وحتى سماعات الرأس Quest.

ولكن في عام 2024، قد تبدأ شركة آبل في طرح أولى سماعات Vision Pro الخاصة بها.

ومع تشغيل الجهاز، يتمكن المستخدمون من رؤية التطبيقات التي تطفو أمامهم، متراكبة على العالم الحقيقي، والتفاعل معها باستخدام إيماءات اليد.

ومن المتوقع أن يكون طرح Vision Pro بطيئا وثابتا، مع تأكيد إطلاقه في الولايات المتحدة فقط حتى الآن.

الانتخابات والتضليل



من المرجح أن يكون العدد الكبير من الانتخابات في عام 2024 موضوعا رئيسيا لقطاع التكنولوجيا بما يتجاوز قضايا الأمن السيبراني.

وسيكون التأثير الملحوظ سابقا لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي على الناخبين، موضع تركيز حاد مرة أخرى، لا سيما بالنظر إلى ملكية إيلون موسك لشركة X، وسعيه نحو السماح بمزيد من حرية التعبير على المنصة.

وسيلعب الذكاء الاصطناعي المتطور دورا في هذا المجال أيضا، مع انتشار التزييف العميق لعدد من السياسيين البارزين عبر الإنترنت. (RT)