قد تنافس تسلا.. شركة هواتف ذكية تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية

أعلنت شركة Xiaomi الصينية عن أول سيارة كهربائية لها يوم الخميس، متوقعة أن تكون الخطوة الأولى نحو منافسة شركة تسلا.



ويصل مدى SU7 إلى 500 ميل، وستتنافس مع نموذج Tesla Model S، الذي يتراوح مداه من 320 إلى 410 أميال.



وتتميز السيارة صينية الصنع أيضا بالقيادة الذاتية، وهو نظام ترفيهي متوافق تماما مع هواتف Xiaomi الذكية، وتسارع مذهل سينقلها من 0 إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.78 ثانية.

ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، لكن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، لي جون، قال إنه يمكن أن يتراوح بين 14000 دولار و56000 دولار.

وستأتي SU7 في نسختين: محرك واحد بمدى قيادة يصل إلى 415 ميلا بشحنة واحدة، ومحرك مزدوج بمدى يصل إلى 500 ميل.



وقال لي إنها تتمتع بقدرات الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة ومجهزة بتقنية متقدمة، ما يسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة، مثل تساقط الثلوج.



وقال أيضا إن قدرات القيادة الذاتية لسيارات Xiaomi ستكون في طليعة الصناعة. (روسيا اليوم)