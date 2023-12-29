ميزة جديدة من "أندرويد أوتو".. ما تقدمه للمستخدم مُهمّ!

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وتعيد الابتكارات تشكيل تجاربنا اليومية في مشهد التقنية الدائم التطور، كما يعد إدماج الذكاء الاصطناعي في أجهزتنا اليومية بمنزلة أحد هذه المجالات البارزة.ونظراً إلى أن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فقد اكتسبت الحاجة إلى التفاعل الآمن معها أثناء القيادة أهمية قصوى.وتهدف الميزة القادمة إلى جعل القيادة آمنة وتقليل تشتيت الانتباه، إذ يساعد أندرويد أوتو المستخدمين من خلال قراءة الإشعارات للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة.وينشأ التحدي عند ورود كمية كبيرة من الرسائل، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه، ويكمن حل غوغل لهذا المأزق في إدماج الذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو.