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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "أندرويد أوتو".. ما تقدمه للمستخدم مُهمّ!
Lebanon 24
29-12-2023
|
23:00
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تستعد غوغل لتقديم ميزة رائدة لنظام أندرويد أوتو تتيح له الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتلخيص الرسائل وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بقراءة الإشعارات أثناء القيادة.
وتعيد الابتكارات تشكيل تجاربنا اليومية في مشهد التقنية الدائم التطور، كما يعد إدماج الذكاء الاصطناعي في أجهزتنا اليومية بمنزلة أحد هذه المجالات البارزة.
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ونظراً إلى أن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فقد اكتسبت الحاجة إلى التفاعل الآمن معها أثناء القيادة أهمية قصوى.
وتهدف الميزة القادمة إلى جعل القيادة آمنة وتقليل تشتيت الانتباه، إذ يساعد أندرويد أوتو المستخدمين من خلال قراءة الإشعارات للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وينشأ التحدي عند ورود كمية كبيرة من الرسائل، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه، ويكمن حل غوغل لهذا المأزق في إدماج الذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو.
(aitnews)
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