Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الأول من نوعه.. اكتشاف "تقويم سماوي" غامض! (صور)

Lebanon 24
30-12-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1146761-638395165384961755.png
Doc-P-1146761-638395165384961755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن علماء الآثار في الصين من اكتشاف مجموعة غامضة من القطع الخشبية الأثرية المستطيلة المرتبطة بتقويم فلكي قديم.

ووقع الاكتشاف داخل مقبرة عمرها 2000 عام محفوظة بشكل جيد في جنوب غربي البلاد، بحسب ما نقل موقع "لايف ساينس" Live Science.
Advertisement

ويبلغ عرض كل قطعة من القطع الخشبية البالغ عددها 23، حوالي بوصة (2.5 سم) وطولها 4 بوصات (10 سم)، وتعرض شخصية صينية مرتبطة بـ Tiangan Dizhi، أو "عشرة سيقان سماوية و12 فرعا أرضيا"، وهو تقويم فلكي صيني تقليدي تأسس في عهد "أسرة شانغ"، التي حكمت حوالي عام 1600 قبل الميلاد إلى نحو 1045 قبل الميلاد.
 
 
 
 
 
 
ويعتقد علماء الآثار أن إحدى القطع ربما كانت تمثل العام الحالي، وأن القطع الـ 22 الأخرى كان من الممكن استخدامها لتحديد أي سنة معينة في التقويم القديم.

ومع ذلك، ليس من الواضح بعد كيف تعمل مجموعة القطع الخشبية التقويمية.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذا الأثر القيّم في مقبرة قديمة، على الرغم من أن ممارسة كتابة الأحرف على شرائح من الخشب أو الخيزران كانت شائعة في الصين قبل اختراع الورق.

وتم اكتشاف القطع الخشبية والعديد من القطع الأثرية الأخرى في وقت سابق من هذا العام، في مقبرة في منطقة وولونغ، على بعد حوالي 870 ميلا (1400 كيلومتر) جنوب غربي بكين.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2023-12-30
23:00 | 2023-12-29
16:27 | 2023-12-29
10:30 | 2023-12-29
07:30 | 2023-12-29
04:32 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24