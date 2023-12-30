لا حاجة للكشف عن أرقام هواتفكم الشخصية.. تعرفوا الى المزايا الجديدة في "واتساب"

تختبر منصة "واتساب" ميزة "اسم المستخدم" في إصدار الويب الذي يعمل عبر المتصفح في أجهزة الحاسوب.

ومن المقرر أن تعمل الميزة الجديدة على تحسين تجربة المستخدم عبر إلغاء الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، حيث يمكن أن تحل أسماء المستخدمين المميزة للحسابات محلها.

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وتضيف تلك الميزة المنتظرة طبقة جديدة من الخصوصية، حيث ستتيح للمستخدمين التواصل من دون الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية، لأن اسم المستخدم يُغني عن رقم الهاتف، إذا كان المستخدم لا يود الإفصاح عن معلومات الاتصال الخاصة به مع الآخرين.

وجدير بالذكر أن إنشاء "اسم مستخدم" للحساب في واتساب سيكون أمرًا اختياريًا، كما تُعطي المنصة المستخدمين تحكمًا كاملًا، بحيث يمكن إلغاؤه في أي وقت.

وأدرجت واتساب خيارات إضافية تتيح إمكانية البحث عن جهات الاتصال عبر "اسم المستخدم"، بالإضافة إلى البحث التقليدي بالاسم أو رقم الهاتف.

هذا وتختبر واتساب ميزة أخرى جديدة من أجل دعم أمان المستخدمين وخصوصيتهم، تطلق عليها اسم "الملف الشخصي البديل"، وهي تتيح للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية عن الغرباء عبر السماح بإنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي.

ولا تزال تلك المزايا قيد الاختبار والتطوير في الإصدارات التجريبية من واتساب، ويتوقع إطلاقها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب.