منافس "شات جي بي تي".. 100 مليون مشترك خلال شهرين

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تجاوز عدد مستخدمي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي "إيرني بوت" الصيني حاجز المئة مليون مستخدم في غضون شهرين فقط من إطلاقه، حسب شركة التكنولوجيا الصينية "بايدو".ويوضح هذا الرقم الشعبية المتزايدة لروبوت الدردشة الذي يسلط الضوء على جهود بايدو للتنافس مع تينسنت (Tencent) وعلي بابا في تسويق خدمات مشابهة لروبوت "شات جي بي تي" في مشهد الإنترنت الصيني الواسع.وأظهر روبوت "بايدو" إمكانات تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة ومدى وصولها للمستخدمين.وأوردت مجلة "إيكونومست" في تقرير لها أن التطبيق الصيني الجديد يزود مستخدميه بمعلومات منحازة للصين في مجالات مختلفة، مثل زعمه أن مدخني السجائر الإلكترونية الأميركيين هم مصدر فيروس كورونا (كوفيد 19) عند ظهوره أول مرة في تموز 2019، قبل أن ينتقل في وقت لاحق من ذلك العام إلى مدينة أوهان الصينية عن طريق أسماك الكركند الأميركية.وفي المجال السياسي، يقول تقرير إيكونومست إن إيرني يلتزم الصمت إلى حد ما، وضرب مثالا على ذلك برد إيرني على أسئلة من قبيل "من رئيس الصين؟"، كما بدا في حيرة من أمره، وإذا سئل عن عيوب الاشتراكية، فإنه يعجز عن التذكر، وذلك بسبب الرقابة الصارمة المفروضة على خدمة الإنترنت في الصين.